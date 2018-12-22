İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e: Seni bekliyoruz güzel dostum

İbrahim Tatlıses, 65 gündür yoğun bakımda olan, dün kaderşi Yeşim Erbil tarafından yoğun bakımdan çıktığı açıklanan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "Süreç uzun, yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi aramızda olacak" diyen Tatlıses, "Seni bekliyoruz güzel dostum" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in hayati tehlikeyi atlattığını ablası Yeşim Erbil duyurmuştu. İbrahim Tatlıses de bugün Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şükür güzel haberler alıyoruz... Sezin kızımızla konuştum, Mehmet Ali gözlerini açmış, konuşuyormuş... Süreç uzun, yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi aramızda olacak... Seni bekliyoruz güzel dostum, Allah şifasını senden eksik etmesin, Amin... Dualarımız seninle..."