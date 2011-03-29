İbrahim Tatlıses'in son fotoğrafı

T24- İbrahim Tatlıses, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Hastaneden sanatçının sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses'in yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, normal odaya alındığı bildirildi. Hayati tehlikesi kalmadığı bildirilen Tatlıses'in henüz ayağa kalkabilecek durumda olmadığı açıklandı.Tatlıses, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ilk röportajını yaptı.









'Süperim, süper!'



Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, yoğun bakımdan çıkan sanatçı İbrahim Tatlıses, yaralanma sonrası Acıbadem Sağlık Grubu'na verdiği röportajla ilk kez sevenlerine seslendi.



Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 14 Mart 2011'den beri tedavisi süren sanatçı İbrahim Tatlıses, yoğun bakım servisinden çıktı. "Süperim süper!" diyen Tatlıses hastanede bu fotoğrafı çektirdi...



Yoğun bakım servisinden çıkması nedeniyle sanatçının sevenlerine mesaj iletmek amacıyla yapmak istediği röportajda, sanatçıyı yormamak için bir kaç kısa soru yöneltildi. Kendini nasıl hissettiği sorusunu "Süperim, süper!" diye yanıtlayan İbrahim Tatlıses, Acıbadem Maslak Hastanesi doktorlarından ve sağlık personelinden "çok iyiler" diye bahsederek kendilerine teşekkür etti.



Hastaneye getirildiği günden beri sevenlerinin bilgi almak için hastane bahçesinde beklemelerinden ayrıca telefon ve mail yoluyla sağlık durumunu sormalarından söz edilirken duygulanan İbrahim Tatlıses, "Sevenlerimin duasını bekliyorum. Sevenlerime kalbi duygularımı gönderiyorum" dedi.





'Hastaneden başka röportaj vermeyecek'



Sanatçının sağlık durumundaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için bir araya gelen doktorlar arasında; Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun yanısıra Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Şükrü Yazar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Reyhan Çeliker bulundu.



Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sanatçının hastaneye geldiği ilk andan itibaren tedavisindeki olumlu gelişmelerin, tedavisini sürdüren uzman ekibi de çok sevindirdiğini ve bu olumlu sürecin devam etmesi için sanatçının sakin ve huzurlu bir ortama ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Gerek hastaneye gelen gerekse mail ve telefon yoluyla kendilerinden İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu soran sevenlerine, sanatçının durumunun iyi olduğunu söylemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Ancak sanatçının bundan sonraki süreçte sakin bir ortama ihtiyaç duyması ve dinlenmesi gerektiği için ailesi dışındaki ziyaretçilerle görüşemeyeceğini ve basından gelen röportaj taleplerini kabul edemeyeceğini kendisine söylediğini ifade etti.



Sanatçının hastanedeki tedavisi süresince, sağlığıyla ilgili gelişmeler hakkında hem basın toplantıları hem de yazılı basın açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirmeye özen gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in normal hasta servisine alınması nedeniyle sağlık durumu hakkında son kez basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.



İbrahim Tatlıses'in beyin operasyonunu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, sanatçının hayati riskinin kalktığını söylerek sözlerine şöyle devam etti: "İbrahim Bey, yoğun bakımdan çıktı. Hayati riski kalmamıştır. Hastamızın şu andaki genel sağlık durumu iyidir. İkinci ameliyat tarihine, yine hastanın durumunun ilerki günlerde tıbbi değerlendirilmesi sonucunda karar verilecektir. Herkesin merak ettiği sanatçının tekrar şarkı söyleyip söyleyemeyeceğidir. Şarkı söylemesine, tıbbi olarak bir engel bulunmadığını düşünüyoruz."



Sanatçının fizik tedavi ve rehabilitasyonunu takip eden Prof. Dr. Reyhan Çeliker, "Sanatçının fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yürüme egzersizlerine başlanacaktır. Kuvvet kaybının olduğu sol kol ve bacakta fizik tedavi uygulamaları devam etmektedir." dedi.





