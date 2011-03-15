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İBRAHİM TATLISES'İN KORUMALARI İFADEDE İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 14:28

-İBRAHİM TATLISES'İN KORUMALARI İFADEDE İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in iki koruması, silahlı saldırıyla ilgili ifade vermek üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Tatlıses ile asistanı Buket Çakıcı'nın silahla yaralandığı saldırıyla ilgili olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce sürdürülen soruşturma kapsamında, Tatlıses'in emekli polis memuru oldukları öğrenilen iki koruması, ifade vermek üzere Asayiş Şube Müdürlüğünün bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki yerleşkesine geldi. Korumaların ifadesinin alınmasına devam edildiği bildirildi.

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