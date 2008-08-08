İbrahim Tatlıses'in gözaltı karmaşası

İbrahim tatlıses'in gözaltına alındığı haberlerinden sonra basın mensuplarının sorusunu cevaplayan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "Ankara’da ifade vermiş ve ayrıldı. Bizde değil. Ankara çağırdıysa benim bilmem mümkün mü? Ama Ankara Emniyeti çağırmış" dedi.

İbrahim Tatlıses’in avukatı Aslıhan Barış Girgin, "Tatlıses’in gözaltına alındığına ilişkin haberlerin aslı yok" dedi.

Girgin, AA muhabirinin sorularına yanıtlarken, Tatlıses’in dün "Küre Operasyonu" kapsamında açılan davanın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasının ardından karayoluyla İstanbul’a gittiğini bildirdi.

Tatlıses’in "gözaltına alındığına" ilişkin haberleri basın-yayın organlarından duyduklarını ifade eden Girgin, "Bu haberlerin aslı yok. Dün akşam saatlerinde beni aradı ve habere çok şaşırdığını söyledi. Haberin kaynağının ne olduğunu bilemiyoruz ama bunun kim tarafından ortaya atıldığını öğrendikten sonra, tazminat davası açacağız" diye konuştu.



Tatıses ifadeleri yalanladı



Kamuoyunda “Sauna Çetesi” olarak bilinen 18 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından Tatlıses dün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Dava kapsamında bir önceki celsede dinlenen ve Tatlıses’in 500 bin dolar karşılığında kendisinden Derya Tuna’yı öldürmesini istediğini öne süren Hüseyin Bozan’ın iddialarını yalanlayan Tatlıses “Ben ne kendisini tanırım, ne de konuşmuşluğum vardır. Bana cezaevinden tehdit mektupları gönderdi. İbo Show’da şunu, bunu söyleyeceksin diye... Ben, kendisiyle anlaşmışsam, neden bana tehdit mektupları göndersin? Anlattıkları tamamen yalandır. Hüseyin Bozan’ın amacı para sızdırmaktır” dedi.



Savcılık emriyle alındı

Tutuksuz yargılandığı duruşmanın ardından İstanbul’a dönen Tatlıses, Derya Tuna’nın vurulmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Tatlıses’in Hüseyin Bozan’ın ifadeleleri doğrultusunda gözaltına alındığı ve gözaltı emrinin savcılık tarafından verildiği öne sürüldü.

Küre Operasyonu davasında geçtiğimiz mayıs ayında ifade veren Hüseyin Bozan şu iddialarda bulunmuştu: “Tatlıses 2002’de Derya Tuna’yı öldürmemi istedi ve ‘Karşılığında 500 bin dolar vereceğim’ dedi. Ben de kabul ettim. Ancak olay günü kendi kafamdan kadına acıyıp ‘Öldürmeyeyim, sadece korkutup bir el ateş edeyim’ dedim. Cezaevindeyken Tatlıses’e mektup yazdım. Ancak bana bakmadı ve hiç para vermedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Tatlıses’i aradım ama bana dönmedi. Ardından Tatlıses beni arayıp tehdit etti.”











