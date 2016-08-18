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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız: Kaleyi sattım, filler isyanda

İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sırasında yanında olan eski asistanı Damla Çakıcı ile evleneceği iddia ediliyor

18 Ağustos 2016 22:16

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'le evleneneceği iddia edilen Damla Buket Çakıcı'nın, kendisine yapılan maddi yardımları kestirdiği yönünde çıkan haberlere, "Kaleyi sattım, filler isyanda" sözleriyle başlayan bir  paylaşımla yanıt verdi.

İddialara göre, İbrahim Tatlıses'in 2011'de uğradığı silahlı saldırı sırasında yanında olan eski asistanı Damla Çakıcı'nın işine Ayşegül yıldız son vermişti. Bunun üzerine İbrahim tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın boşanmasının ardından yeniden Tatlıses'in asistanı olan Çakıcı, İbo'nun Yıldız'a yaptığı maddi yardımların bir kısmını azalttı. 

CNN Türk'ün haberine göre, bu haberlere öfkelenen Ayşegül Yıldız ise sosyal medyadan bu sözleri paylaştı: 

"Kaleyi sattım, filler isyanda. Vezir, intihar etti. Arada atları da serbest bıraktım. Çevremdeki piyonlardan zaten medet ummadım. Şimdi şah olduğunu düşünen varsa buyursun hamle yapsın. Herkese anladığı dilden, gidere gider."

Yıldız, bu paylaşımlarının Damla Buket Çakıcı'ya cevap olarak gazetelere haber olması üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

"Gazetelerde Instagram hesabımdan yaptığım paylaşımların 'sözde' aldığım maddi yardımın kesilmesine kızarak 3. şahıslara 'gönderme' ve 'gözdağı' olarak yazılmasını hayretler içinde okudum. Bugüne kadar nafaka da dahil kimseden maddi yardım istemedim de almadım da. Şuan da 80'e yakın insana istihdam sağlayan biri olarak da yardım alacak değil, yardım edecek durumdayım çok şükür."

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