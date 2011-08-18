İbrahim Tatlıses'i güldüren espri

T24 - İbrahim Tartlıses hastanede izlemek için Komedi Dükkanı DVD'lerini istedi. Ama DVD'lerin yanında Tolga Çevik'ten esprili bir de mesaj vardı.





Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Eyüboğlu'nun haberi şöyle:



Kalaşnikofla başından vurulup ölmeyen tek insan olarak tarihe geçen İbrahim Tatlıses'ten, sürekli sevenlerini mutlu eden haberler geliyor. Daha önce de yazdım Tatlıses, yaptığı yanlışların yanında birçok insana da hayrı dokunan bir insan. O insanların hayır duaları Kalaşnikof kurşunundan bile güçlü ki Tatlıses hâlâ hayatta şimdi.

22 Ağustos'ta son bir operasyon için Almanya'ya gidecek Tatlıses'i tedavisinin sürdüğü merkezde ziyaret eden iki kişiyle konuştum. Onlardan biri, "Tatlıses'i çok iyi gördüm. Sağlığı da morali de süperdi. Görürsünüz en geç yılbaşında sahneye çıkar" dedi.

Biliyorsunuz Tatlıses'in yapılan beyin ameliyatı sırasında kurşun yediği taraftaki kafatasının kemikleri alınıp, karın zarına yerleştirilmişti. O kemikler Tatlıses riski atlattıktan sonra tekrar yerine konacaktı. Ancak o kemiklerdeki erime ya da başka bir sorun nedeniyle bu mümkün olmadı. Onların yerine Tatlıses için suni kemikler üretildi.



Tolga Çevik, ne söyledi?



Almanya'da yapılacak son operasyonla o kemikler Tatlıses'in kafatasına yerleştirildikten sonra beyin basıncı riski de ortadan kalkacak ve karşımızda eskisi kadar olmasa da sağlıklı bir İbo olacak. Vurulduktan sonra doktorların ameliyat sırasında boğazına soktukları hortumlar ses tellerine zarar vermişti. O sorun da zamanla ortadan kalktı ve Tatlıses'in o billur sesi kendine geldi.

Sanatçıyı ziyaret edenlerden biri de bu zorlu süreçte Tatlıses'e moral motivasyon sağlayan şeylerden birinin 'Komedi Dükkanı' DVD'leri olduğunu söyledi. Tatlıses'i asıl güldüren şey ise şu oldu:

Tatlıses, izleyip gülmek için 'Komedi Dükkanı'nın DVD'lerini isteyince Tolga Çevik, sadece yayın bantlarını göndermekle yetinmeyip, görüntülü bir mesaj da yolladı sanatçıya. Kameranın karşısına geçen Tolga Çevik'in, İbo'ya gönderdiği mesaj şuydu: "İbrahim Abi, haberi duyunca inan, beynimden vurulmuşa döndüm. Bunun nasıl bir şey olduğunu sen benden daha iyi bilirsin ya!"









