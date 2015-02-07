İbrahim Tatlıses'e zırhlı Cadillac

ABD'nin Miami kentine ameliyat olmak üzere giden İbrahim Tatlıses'in Miami'de 110 bin dolara satın aldığı sıfır kilometre 7 kişilik Cadillac Escalade ESV marka aracının zırhlı olduğu belirtildi. Tatlıses Cadillac'ı kullanması için güvenilir bir de Türk şoför tuttu.

Sibel Can'ın, iki çocuğunun okulları pazartesi günü başlayacağı için Türkiye'ye dönmesi ardından İbrahim Tatlıses, 18 yıllık arkadaşı Merinos Halılarının sahibi Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Miami'deki dostlarıyla yakında geçireceği tehlikeli beyin ameliyatına kendini hazırlıyor. Amerikalı doktorları ziyaret ettiğinde de yanında olan İbrahim Erdemoğu ve Türk doktor Seza Güleç ile sık sık Cadillac'la dolaşan İbrahim Tatlıses, içinde televizyon, internet, DVD oynatıcısı bulunan otomobile bindiğinde internetten tüm Türk gazetelerini gözden geçirerek Türkiye gündemini yakından takip ediyor.

DHA’da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses Miami'de sadece Türk hayranlarının değil Ortadoğulu hayranlarının da ilgisiyle karşılaşıyor. Miami'ye gelen Iraklı Kürtler, Iraklılar, İranlılar, Lübnanlılar, Mısırlılar onu tanıyıp yanına geliyor ve "Geçmiş olsun. Senin sağlığına kavuşman için dua ediyoruz" diye konuşuyor.

30'uncu kattaki dairede mangal partisine et almak için Miami şehir merkezine alışverişe gittiğinde İbrahim Tatlıses, etrafını saranların ilgisine çok şaşırdı ve duygulandı. Tel Aviv'den Miami'ye tatile gelen 2 erkek, 3 kadın bir Yahudi grup, şehir merkezinde İbrahim Tatlıses'i görünce hemen tanıyıp yanına geldi ve heyecanla "İsrail'de daha önce verdiğiniz 5 konserden ikisini kaçırmadık. Keşke bir daha gelebilseniz. Ameliyatı atlatıp sağlığınıza kavuşup ülkenize dönmeniz için dua ediyoruz" diye sanatçıya moral verdi.

İbrahim Tatlıses'in Miami'de 24 Saati

Yaklaşık dört saat sürecek tehlikeli beyin ameliyatı için "Ben kefeni aldım geldim. Allaha inanıyorum Ben Cenabı Allah ve Türk halkının dualarına inanıyorum. Halkımın duaları sayesinde bu ameliyatı atlatıp Türkiye'ye döneceğim" diye konuşan İbrahim Tatlıses'in Miami'de 24 saati şöyle geçiyor:

"Sabah 7'de kalkıyor ve Miami'de kaldığı lüks butik otelde tek başına kahvaltısını ediyor gazetelere göz atıyor. Saat 10 sıralarında sahile iniyor Türkiye'den kendisi için gelen arkadaşı İbrahim Erdemoğlu ile yarım saat 45 dakika sahilde yürüyor. Kaldığı otel Miami Beach'de deniz kenarında. Sonra duşunu alıp 1 doktor 2 fizyoterapist kontrolünde bir saat fizyoterapiye gidiyor. Yemekten sonra 2 saat odasına çekilip dinleniyor. Ardından çay ve arkadaşlarıyla sohbet ve akşam yemeği. Yemek için Türk ve İtalyan lokantalarını tercih ediyor. Miami'de 8 Türk lokantası var. İbrahim Tatlıses gittiği lokantada elleriyle yemek yapıyor. Saat 23-24'e kadar İbrahim Tatlıses dışarda dolaşıyor ve geç vakitte oteline dönüyor."

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in Miami'de almayı düşündüğü evin satışının henüz gerçekleşmediği ifade edildi. İbrahim Tatlıses'in arkadaşı İbrahim Erdemoğlu'nun yarın Türkiye'ye döneceği belirtildi.