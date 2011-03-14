İbrahim Tatlıses'e saldırı dünya basınında

T24 - Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırı dünya basınında da geniş yer buldu.



İşte Tatlıses saldırısıyla ilgili dünya basınından satır başları:





Reuters: Türk şarkıcı Tatlıses vuruldu



Popüler Türk şarkıcı İbrahim Tatlıses, dün gece bir televizyon stüdyosundan ayrılırken, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından başından vuruldu.



Turizm ve restoran işletmeciliği de yapan ünlü sanatçı, saldırıdan önce İstanbul'un merkezindeki bir televizyon programından sahne almıştı.



Şanlıurfalı olan Kürt asıllı şarkıcının yoğun bakımda olduğu bildirildi.





AP: Popüler Türk halk müziği şarkıcısı felç kalabilir



Türkiye, Yunanistan ve Ortadoğu'da milyonlarca hayranı olan Türk halk müziği şarkıcısı İbrahim Tatlıses, İstanbul'da uğradığı silah saldırı sonucu ciddi şekilde yaralandı.



Maslak Acıbadem Hastanesi doktorlarından Çağlar Çuhadaroğlu, başından vurulan Tatlıses'in kısmi felç geçirebileceğini söyledi.



58 yaşındaki Tatlıses'in saldırıda yaralanan asistanı Buket Çakıcı'nın boynundan ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Saldırının nedeni bilinmiyor. Çok sayıda filmde oynayan Tatlıses, aynı zamanda bir televizyon programı sunuyor.





AFP: Başından vurulan ünlü Türk şarkıcı yaşam mücadelesi veriyor



Ortadoğu’da büyük şöhret sahibi olan Türk şarkıcı İbrahim Tatlıses’in başından vurulduğu bildirildi.



Türk gazeteleri, dört saatlik bir operasyon geçiren şarkıcının yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.



Saldırıyı kimin ve neden gerçekleştirdiği bilinmiyor.



Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarından biri olan “Türk Pavarotti” ve “İmparator” lakaplı Tatlıses, Ortadoğu’da da iyi tanınıyor.



Aynı zamanda nüfuzlu bir işadamı olan Tatlıses, yapım şirketi, televizyon kanalı ve restoranlar zinciri bulunuyor.



Kürt asıllı olan Tatlıses, 1990 yılında bacağından vurulmuş, 1998 yılındaki bir suikast girişiminden de yara almadan kurtulmuştu.





BBC: Ünlü Türk şarkıcı silahlı kişilerce vuruldu



Yunanistan ve Ortadoğu'da da tanınan Türk şarkıcı İbrahim Tatlıses, İstanbul'da vuruldu. Başından vurulan şarkıcının durumu kritik.



Otuzdan fazla albümü olan Tatlıses, çok sayıda da filmde oynadı.





Kuzey Irak



Peyamner Haber Ajansı (PNA): Tatlıses silahlı saldırıya uğradı



Edinilen bilgiye göre, sanatçı İbrahim Tatlıses Şişli'de bir araçtan uzun namlulu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.



Şişli’de silahlı saldırıya uğrayan sanatçı İbrahim Tatlıses’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıda, Tatlıses’in yardımcısı olduğu belirtilen Buket Çakıcı’nın da yaralandığı bildirildi. İddialara göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Şişli’de saat 00.00 sıralarında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.



Olay yerini emniyet kordonuyla çeviren polis, detaylı delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda uzun namlulu silaha ait mermi kovanları bulundu. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren ve siyah bir otomobille kaçan failleri yakalamak için çalışma başlattı.





