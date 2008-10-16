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Yaşam

İbrahim Tatlıses'e kumar gözaltısı

Bakırköy'de bir kafeye yapılan baskında türkücü İbrahim Tatlıses kumar oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

16 Ekim 2008 03:00

Bakırköy'de bir kafeye yapılan baskında türkücü İbrahim Tatlıses kumar oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında kumar oynandığı ihbarını alan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saat 23.30 sıralarında binaya baskın yaptı. Baskında kumarhanede bulunan 17 kişiyle birlikte İbrahim Tatlıses de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsleriyle Yeşilköy Polis Merkezi'ne götürüldü. İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu 17 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.






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