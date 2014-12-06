İbrahim Tatlıses yeniden mi evleniyor?

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in, kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız’la yeniden evleneceği iddia edildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, henüz tedavisi sürerken 27 Eylül 2011 tarihinde uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıdız’la apar topar nikah masasına oturmuştu.

Tatlıses, eşinin dünyaya bir kız çocuğu getirmesinden sonra, evliliğinin ikinci yılında Küçükçekmece Adliyesi’nde tek celsede boşanmıştı.

Tedavi için ABD’ye gidiyor

HaberTürk’te yer alan habere göre, bir buçuk aydır Kuşadası’nda dinlenmeye çekilen İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız’la yeniden evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Tatlıses, önce fizik tedavi için ABD’ye gidecek. Yılbaşından sonra yurda dönecek olan türkücü, Yıldız’la tekrar nikâh masasına oturacak.