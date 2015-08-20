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İbrahim Tatlıses: Yahu yeter yeter, yeeeteeeer!

Amerika'ya tedaviye giden Tatlıses, art arda gelen şehit haberlerine böyle tepki gösterdi

20 Ağustos 2015 11:52

Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan İbrahim Tatlıses, kontroller için tekrar Amerika'ya gitti. 14 saat süren yolculuğun ardından Miami'ye inen ünlü türkücü, şehit haberlerini duyunca kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

"Amerika'ya geldim ama moralim sıfır yine 12 tane gencimizi toprağa vermişiz analar, bacılar ağlamış ciğerleri dağlamış... Eee şimdi ben tedaviye geldim onamı yanayım, ölen şehitlerimize mi, ciğeri yanan analarımıza babalarımıza mı yanayım? Yahu yeter yeter, yeeeteeeer."

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