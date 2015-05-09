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İbrahim Tatlıses Türkiye'ye döndü, balkona çıkıp el salladı

'Sizleri çok fazla seviyorum...'

09 Mayıs 2015 15:04

Amerika'da beyin ameliyatı olduktan sonra fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses, yurda dönüş yaptı.

Türkiye'ye dönen Tatlıses, ilk adres olarak Seyrantepe'teki şirketine uğradı. Ünlü şarkıcı burada tıraş olup saçını boyattı.

Akşam saatlerinde ofisinin balkonuna çıkan Tatlıses, kendisini bekleyen gazetecilere el salladı.

ABD'den yaptığı dönüş yolculuğunda "Jetlag" olduğunu ifade eden Tatlıses, uyuyarak dinleneceğini belirtti. Ünlü şarkıcı "Sizleri çok fazla seviyorum" diyerek gazetecilere veda etti.

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