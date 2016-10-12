İbrahim Tatlıses: Reza kardeşim suçsuz, kellem gitse yalan söylemem, adalet yerini bulacak

İbrahim Tatlıses, , 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklu bulunmasıyla ilgili olarak "Ben sizlerden hep doğruyu öğrendim, onun için de kellem gitse yalan söylemem. 17-25 Aralık'ta Reza Kardeşim için hırsızdır dediler; ben de, "O hırsızsa bende hırsızım" dedim mi demedim mi?. Sonuçta ne oldu benim dediğim çıktı bak; 17-25 Aralık tek tek çözülüyor" görüşünü savundu.

Tatlıses şu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben sizlere ne zaman yalan söyledim ki; şimdi söyleyeyim… Ben sizlerden hep doğruyu öğrendim, onun için de kellem gitse yalan söylemem.!

17-25 Aralık'ta Reza Kardeşim için hırsızdır dediler; ben de, "O hırsızsa bende hırsızım" dedim mi demedim mi?. Sonuçta ne oldu benim dediğim çıktı bak; 17-25 Aralık tek tek çözülüyor. Demek ki sizin İbo'nuz sizlere doğruyu söylemiş.

ALLAH kurtarsın; şimdi yine beleşi beleşine ABD'de yatıyor suçsuz bir şekilde ama yine söylüyorum; ilahi adalet er ya da geç yerini bulacak! Ben ALLAH'ın bir olduğuna nasıl inanıyorsam, buna da öylesine inanıyorum. ALLAH BÜYÜKTÜR!"

