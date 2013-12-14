İbrahim Tatlıses: Kurtuluş’ta lahmacuncu açtık, pişman olduk

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Twitter üzerinden tepki gösterdi: Kurtuluş'ta lahmacuncu açtık, pişman olduk.

İbrahim Tatlıses, son günlerde İstanbul 'da yaşanan elektrik kesintilerine Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Son yağışlarla birlikte Esenyurt, Bağcılar ve Beylikdüzü'nde günlerdir devam eden elektrik sorunu şehrin diğer bölgelerine de sıçradı.

Kesintilere Twitter üzerinden tepki gösteren Tatlıses, “Kurtuluş'ta lahmacuncu açtık, pişman olduk. Ayın 4 günü elektrik gider, müşteri sipariş bekler, suçlu biz. Jeneratör koyarsın komşular izin vermez” ifadelerini kullandı.