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Dünya

İBRAHİM TATLISES K.IRAK'TA İKRAMİYE DAĞITTI ERBİL (A.A) 

26 Ekim 2010 15:10

-İBRAHİM TATLISES K.IRAK'TA İKRAMİYE DAĞITTI ERBİL (A.A) - 26.10.2010 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in düzenlediği "Tatlıses Bingo"nun ilk çekilişi, dün Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde Tatlıses tarafından yapıldı. Kuzey Irak Milli Piyango ihalesini kazanan Tatlıses, bu bölgede ilk piyango olan Tatlıses Bingo'nun çekilişi için Erbil'e geldi.  Hanzad otelindeki çekilişten önce Irak'ın ve bölgenin tanınmış sanatçıları konser verdi. Daha sonra sahneye çıkan Tatlıses, bizzat numaraların çekilişine katıldı.  Büyük ikramiyenin 250 bin dolar olduğu çekilişte toplam 500 bin dolar ikramiye ve bir adet otomobil dağıtıldı. İbrahim Tatlıses çekilişten sonra yeni albümünden parçalar seslendirdi. Erbil'de büyük değişim yaşandığını ifade eden Tatlıses, kazanan numaraları mali makamlara teslim edeceklerini, ödemenin bu şekilde yapılacağını belirtti. Tatlıses, piyangoya Türkiye'den de internet üzerinden katılımın mümkün olduğunu söyledi. 

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