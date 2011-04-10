-İBRAHİM TATLISES IPOD DİNLİYOR MÜNİH (A.A) - 10.04.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Tatlıses'in, Almanya'da tedavisine devam edildiği Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde pazar gününü iPod dinleyerek geçirdiği bildirildi. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, Tatlıses hastanede vaktini iPod ile müzik dinleyerek geçiriyor. Tatlıses'in çeşitli sanatçıların müziklerini dinleyerek stres attığı öğrenildi. Türkiye'den çok sayıda siyasetçi ve sanatçının telefonla İbrahim Tatlıses'i aradıkları ancak telefona bakan oğlu Ahmet Tatlı aracılığıyla kendisine şifa dileğinde bulundukları belirtildi. İbrahim Tatlıses'in dün akşam Fenerbahçe ile Eskişehirspor arasında oynanan lig maçının sonucunu sorduğunu ve Fenerbahçe'nin maçı 3-1 kazandığını öğrendiğinde sevinç hareketi yaptığı ifade edildi. Öte yandan Almanya'da yaşayan gurbetçiler, Tatlıses'i kaldığı klinikte ziyaret etmek için hastane önüne gelmeye devam ediyorlar. Murnau kasabasına 50 kilometre uzaklıktan gelen Arslan ailesi de sanatçı için hazırladıkları döviz ve notu menajer Eyüp Kanat'a verdiler. Arslan ailesinin verdiği notta Annem (Nursen) ben (Delal) ikiz kardeşlerim (Dilay ve Dilara) Schongau'dan buraya geldik. Sizi çok ama çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Dünyada tek olan sesinizle yüreğinizle, insanlığınızla bu dünyada ayrımasın sizi bizden. Dualarımız sizinle. Ahmet abi nolur iletin bunu İbrahim abimize'' yazdığı ve İbrahim Tatlıses'in bu notu okuyunca duygulandığı belirtildi. İbrahim Tatlıses, yarın sabah sol el ve ayağına takılacak özel bilgisayarlı aletlerle fizik kondisyon çalışmalarına başlayacak.