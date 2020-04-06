İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Koronavirüs'e yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.

Dilan Çıtak'ın müzisyen sevgilisi Levent Dörter de Koronavirüs'e yakalanmış, tedavisi sürüyordu. Dörter'le canlı yayın yapan Çıtak şunları söylemişti: ""Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."