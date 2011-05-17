İbrahim Tatlıses canlı yayına çıkıyor

T24 - İbrahim Tatlıses, bu akşam gerçekleştirilecek Kral TV Müzik Ödülleri'nde sevenlerine sürpriz yapacak.









14 Mart gecesi program çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve sol tarafı kısmi felç olan Tatlıses, müzik ödülleri törenine Almanya'dan telefonla bağlanacak. Almanya'daki tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği biliniyor.

17. Kral Müzik Ödülleri, bu akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle sahiplerini bulacak.