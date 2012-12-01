İbrahim Tatlıses parfüm çıkartıyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses, gıda işinden sonra şimdi de kozmetik sektörüne gireceğini açıkladı. Kendi adına parfüm çıkaracağını duyuran Tatlıses, 'Bundan böyle sevenlerim İbo kokacak' dedi.

Tatlıses, kendi adına parfüm çıkaracağını Twitter hesabında açıklayarak, "Kendi adıma parfüm çıkarıyorum haberiniz olsun bundan böyle sevenlerim ibo kokacak hemde bütün güzel çiçeklerin şemsiyesi altında toplanarak" dedi.

İşte kullanıcıların Twitter'daki parfüm yorumları:

@hasanise: İbrahim Tatlıses'in parfüm işine girmesi, Chanel'in lahmacuncu açması gibi bişey

@BirTanecikEsra: Yurtdışında Beyonce, ne bileyim Britney, Kim Kardashian falan parfüm çıkarırken bizde İbrahim Tatlıses çıkarıyor. Melaba efil efil Urfa.....

@Muratakay1903: Sayın İBRAHİM TATLISES kendi adını taşıdığı bir parfüm piyasaya sürecek hayırlı olur inşallah güzel bir sloğan ve reklamla ıyı satış olur

@zekikayahan: İbrahim Tatlıses'in herkes ben koksun temennisiyle üreteceği parfüm için isim de bulmanız lazım ama...

@FerdiCarrefour: İbrahim Tatlıses 'İbo' markasıyla parfüm üretecekmiş.. mangal ve isot esanslı olur muhtemelen

@Caramawoosh: Parfümlerimiz ilk etapta Küçük İbo 50ml, İbrahim Tatlıses 100ml seçenekleriyle piyasaya sürülecektir. -İbrahim Tatlıses

@action__man: İbrahim Tatlıses "Bundan böyle sevenlerim İbo kokacak" demiş ve parfüm çıkarıyormuş. Yetiş ya Paris Hilton yetiş ya Jennifer Lopez.