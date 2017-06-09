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İbrahim Tatlıses: Bende para bitmez sadece azalır

"Ne yazıldı ne çizildi bilmiyorum ama Arda’nın kendisini korumasını destekliyorum"

09 Haziran 2017 19:45

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, İbo Show için kendisine 13 milyon lira teklif edildiğini ancak kabul etmediğini açıkladı. "İleride daha büyük paralar da kazanırız problem değil. İleride bir gün İbo Show’u tekrar yapacağım eğer yapmazsam gözüm açık giderim" diyen Tatlıses, "İbo Show’u nasıl yaparım İbo, İdo ve Dilo Show olarak yaparım.Teklifi şu an için kabul etmedim, para sorun değil. Bende para bitmez sadece azalır" ifadesini kullandı.

Bugün "Duymayan Kalmasın" programına İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses konuk oldu. Programa telefon bağlantısıyla katılan İbrahim Tatlıses'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle: 

"İdo’nun yeni şarkısı süper, İdo’nun yaptığı her şey güzel. Bu zamana kadar hiç yanlış bir şey yapmadı."

"Yeni albüm çalışmamam var ama benim bir takım işlerim de var. O işleri halledeyim, benim moralim yerine gelsin sonra çıkacak. Ben de çok özledim şarkı söylemeyi."

"İbo Show için 13 milyon TL teklif ettiler ama kabul etmedim. İleride daha büyük paralar da kazanırız problem değil. İleride bir gün İbo Show’u tekrar yapacağım eğer yapmazsam gözüm açık giderim."

"İbo Show’u nasıl yaparım İbo, İdo ve Dilo Show olarak yaparım.Teklifi şu an için kabul etmedim, para sorun değil. Bende para bitmez sadece azalır."

"Ailede bir tek ben ve İdo güzel şarkı söylüyor, Dilan da söylüyor ama onun tarzı değişik."

"Yatırımlarımı turizme yapıyorum, bir de çiftlik kurmayı düşünüyorum."

"Evlilik planım yok bundan sonra da zannetmiyorum."

"Arda Turan’ı destekliyorum. Ne yazıldı ne çizildi bilmiyorum ama Arda’nın kendisini korumasını destekliyorum."

 

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