İbrahim Tatlıses artık kurşun geçirmez!

Bir yıl önce silahlı saldırıya uğrayıp başından ağır yaralanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, artık zırhlı araçla dolaşıyor.

Hürriyet'teki habere göre, Mart 2011'de silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Ankara GATA’daki tedavisini tamamlayan ünlü sanatçı, önceki gün gittiği Nişantaşı’ndaki fizik tedavi merkezinde zırhlı aracıyla görüntülendi. Artık daha sıkı korunan ve kurşun geçirmez bir araçla dolaşan ünlü sanatçı, merkezin kapısında muhabirlerin beklediğini öğrenince onlardan görüntü almamalarını rica etti.

Şimdi gülme zamanı

Tedavisine bu yeni adreste devam ettiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, hayranlarına da mesaj gönderdi. Gayet sağlıklı olduğunu belirten sanatçı, “Artık üzülmek yok, üzülmenin bir faydası yok. Şimdi gülme zamanı. Bunun için de Cem Yılmaz’ın gösterilerinin DVD’sini aldım, arabada onu izleyip bol bol gülüyorum” dedi. Tatlıses, yakında dostları için bir mangal partisi vereceğini de söyledi: “İki metrelik bir mangal yaptırdım, yakında tüm dostlara mangal partisi vereceğim.”

Bombaya dayanıklı

İşte İbrahim Tatlıses’in 2005 model zırhlı aracının özellikleri:

- Araç, dünya liderlerinin de kullandığı B6 NATO seviyesinde zırhlı.

- 9 mm kurşunlara karşı dayanıklı.

- 2 kiloluk C-4 tipi patlayıcıdan uzun mesafeli silahlara koruma sağlıyor.

- Kapı içleri kompozit ve kevlar malzemelerle kaplı.

- Araçta televizyon ve buzdolabı da var.

- Sipariş üzerine üretilen bu araçlardan Türkiye’de sadece 8 adet bulunuyor.

- Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bir dönem bu araçtan kullanıyordu.