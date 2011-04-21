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Politika

İBRAHİM TATLISES ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ ŞANLIURFA (A.A)

21 Nisan 2011 21:35

-İBRAHİM TATLISES ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ ŞANLIURFA (A.A) - 21.04.2011 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için Şanlıurfa'dan bağımsız aday olarak başvuran İbrahim Tatlıses, adaylıktan çekildi. Tatlıses'in yakınları, sanatçının adaylıktan çekildiği yönündeki haberleri doğruladı.  AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu da İbrahim Tatlıses ile görüştüğünü, sanatçının adaylıktan çekildiğini söyledi. Eyyüpoğlu, ''Asaletini ortaya koydu. Sağ olsun, AK Parti lehine feragat etti. Dost ve ahbaplarına da telefon aracılığıyla adaylıktan çekildiğini söyledi. Ben de kendisiyle görüşme imkanı buldum'' dedi. Devlet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Faruk Çelik, katıldığı bir programda, gazetecilerin bu yöndeki sorusu üzerine, ''Ben böyle kesin bir bilgi almış değilim. Kendisine Allah'tan şifa diliyorum'' dedi. Bu arada Şanlıurfa İl Seçim Kuruluna henüz böyle bir müracaatın olmadığı öğrenildi.

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