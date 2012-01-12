'İbrahim Şahin'in cezai ehliyeti tam değil'

T24

149. DURUŞMA GÖRÜLÜYOR





'TUNCAY ÖZKAN’I ÜZDÜ'



'ŞAHİN’İN CEZAİ EHLİYETİ TAM DEĞİL'



İkinci Ergenekon davasının 149. duruşmasında tutuksuz sanık emekli Tuğamiral İlker Güven’in savunmasını tamamlamasının ardından, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeler okundu. İfadelerini kabul ettiğini belirten Güven, soruları yanıtlamaya hazır olduğunu söyledi. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, davanın 1 No’lu ve tutuksuz sanığı eski Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı, Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur ile ne zamandan beri tanıştıklarını sordu. İlker Güven "Ben 1978’de Milli Savunma Bakanlığı’nda Plan Personel Daire Başkanı iken Şener Paşa, Asker Alma Daire Başkanı idi. 1960’da aynı tarihte subay çıkmıştık. Aynı devre ve aynı dönemde göre yapmış olmamızdan dolayı arkadaşlığımız oluştu" diye konuştu.Savcı Pekgüzel’in tutuklu sanık Tuncay Özkan ile Şener Eruygur’un ilişkileri ve aralarının nasıl bozulduğu soruları üzerine Güven, şöyle konuştu: "Tuncay Özkan ADD Genel Başkanı olmak istiyordu. Ben de Şener Paşa’ya ADD’nin başında asker bir kişinin olmasının uygun olmadığını söylemiştim. Şener Paşa önce istifa etti. Ama genel sekreteri karşı çıktı. Şener Paşa iki arada bir derede kaldı, istifasını geri aldı. Bu durum, Tuncay Özkan’ı hem üzdü, hem de kızdırdı"Öte yandan dava kapsamında tutuklu yargılanan eski Özel harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in cezai ehliyetinin olup olmadığı hususunda Adli Tıp Genel Kurulu’nun hazırladığı rapor mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Genel Kurulu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce ile birlikte 42 uzmanın imzasını taşıyan 27 Ekim 2011 tarihli raporda İbrahim Şahin’in cezai ehliyetinin tam olmadığı görüşü belirtildi. Adli Tıp Genel Kurulu raporunda Şahin adına düzenlenmiş adli tıbbi belgeler ile adli dosyasındaki isnat edilen suçun niteliğinin incelendiği belirtildi. Raporda şöyle devam edildi: "Bilgi ve bulguların yorumlanmasında, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini azaltacak mahiyet ve derecede olan ’Organik kişilik bozukluğu’ denilen akli arıza saptandığı, adli tahkikat dosyasının tetkikinde mezkur suçları işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak boyuttaki adli arızanın etkisi altında olduğu anlaşıldığı bu duruma göre İbrahin Şahin’in 7 Ocak 2009 tarihinde sanığı bulunduğu suçuna karşı cezai sorumluluğu tam olmadığı kararı oy birliğiyle mütalaa olunur"Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın farklı birimlerince, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in "cezai sorumluluğunun tam olmadığı" yönünde daha önce 3 kez rapor düzenlemişti. Adli Tıp Genel Kurulu İbrahim Şahin’in "cezai ehliyetinin tam olmadığı" yönündeki raporuyla nihai görüşünü belirtmiş oldu.