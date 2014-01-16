İbrahim Öztürk: AKP'ye kapatma davası açılmalı

Eski Zaman Gazetesi yazarı İbrahim Öztürk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye için tek çıkış yolu var. AKP'ye derhal kapatma davası açılmalı. Artık hukuki ve toplumsal meşruiyetlerini kaybettiler" diye yazdı.

Sosyal medyada hızla yayılan mesaja AKP cephesinden Şamil Tayyar yanıt verdi. Tayyar, Öztürk'e yanıt olarak, "Bu adam kaç ananas eder?" yazdı.

Tartışma yaratan ikinci tweet

İbrahim Öztürk'ün hesabından daha önce de "Peygamberin bile kıblesi şaştı oğlum!!! Kudüs'tü Kâbe oldu. Bu alemde değişmeyen tek şey yalakalık, güce tapmak" mesajı paylaşılmış, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Öztürk ise yazılı bir açıklamayla bu tweeti kendisinin yazmadığını belirtmişti.