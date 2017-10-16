İbrahim Kutluay'dan Demet Şener'e: Yalan söylüyor!

Boşanma davası devam eden İbrahim Kutluay, kendisi için "Ona makul teklifler de sundum ama boşanmamak için zorluk çıkarıyor" diyen Demet Şener'e avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Kutluay, "Son sekiz aylık süreçte herhangi bir anlaşma girişimi olmadı. Anlattıkları gerçek dışı" dedi.

"20-30 katını istiyor"

Sabah'ta yer alan habere göre Şener'le boşanma davası devam edem Kutluay'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"İstediği normal bir tazminat değil. Hatta Türk hukukunun kabul ettiği ölçülerin 20-30 misli fazlası. Kutluay, mahkemenin hükmettiği her türlü yükümlülüğü harfi harfine yerine getiriyor. Bu süreci uzatmak için tarafımızın en küçük gayreti yok."