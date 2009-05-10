İbrahim Kutluay üçüncü bebek için aynı odayı tuttu

Demet-İbrahim Kutluay çifti kızları İrem ve 1,5 ay önce dünyaya gelen oğulları Ömer ile objektif karşısına geçti. “Artık iki prensim bir prensesim var” diyen Demet Kutluay, aile hayatını anlattı:



- Kızım babasına çok aşık. İbrahim’e “Kocam geldi” deyince “hayır o benim kocam” diye tepki gösteriyor.



- Ömer’e hamileliğimde 20 kilo aldım. Şimdi 60 kiloyum. Eski formuma çabuk kavuştum.



- Ömer’i dünyaya getirdiğim gün İbrahim, doktorum Teksen Çamlıbel’e “İki sene sonra siz bize bu odayı ayırın, biz kesin geleceğiz” dedi. İki yılda bir hamile kalıyorum diye Çamlıbel’den odayı ayırttı.



- Oğlumu rahmetli babamın mezarına götürmeyi çok istiyorum. Annemle Ömer 2 günlükken hastane odasında da konuştuk. Anneme “Babam beni ve Ömer’i görüyor mu acaba” diye sordum. Aradan 2 saat geçti ve annem bana “Biraz önce babanın kokusu geldi burnuma” dedi.