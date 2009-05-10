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İbrahim Kutluay üçüncü bebek için aynı odayı tuttu

Ömer’i dünyaya getirdiğim gün İbrahim “İki sene sonra siz bize bu odayı ayırın, biz kesin geleceğiz” dedi.

10 Mayıs 2009 03:00

Demet-İbrahim Kutluay çifti kızları İrem ve 1,5 ay önce dünyaya gelen oğulları Ömer ile objektif karşısına geçti. “Artık iki prensim bir prensesim var” diyen Demet Kutluay, aile hayatını anlattı:

- Kızım babasına çok aşık. İbrahim’e “Kocam geldi” deyince “hayır o benim kocam” diye tepki gösteriyor.

- Ömer’e hamileliğimde 20 kilo aldım. Şimdi 60 kiloyum. Eski formuma çabuk kavuştum.

- Ömer’i dünyaya getirdiğim gün İbrahim, doktorum Teksen Çamlıbel’e “İki sene sonra siz bize bu odayı ayırın, biz kesin geleceğiz” dedi. İki yılda bir hamile kalıyorum diye Çamlıbel’den odayı ayırttı.

- Oğlumu rahmetli babamın mezarına götürmeyi çok istiyorum. Annemle Ömer 2 günlükken hastane odasında da konuştuk. Anneme “Babam beni ve Ömer’i görüyor mu acaba” diye sordum. Aradan 2 saat geçti ve annem bana “Biraz önce babanın kokusu geldi burnuma” dedi.

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