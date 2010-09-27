-İBRAHİM KIZIL'IN SAĞLIK DURUMU İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Gaziantep'de beyin kanaması geçirdikten sonra ambulans uçak ile İstanbul'a getirilip, Okmeydanı Memorial Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın durumunun beyin kanaması geçirmiş biri için iyi olduğu açıklandı. Memorial Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, hastanenin önünde basına yaptığı açıklamada, Kızıl'ın yoğun bakımda yakından takip edildiğini belirterek, ''Hastanın sağlık durumu beyin kanaması geçirmiş biri için iyi. Ama tabii ki beyin kanaması çok dinamik bir olay. Yakından takip ediyoruz, yoğun bakıma alındı'' dedi. İbrahim Kızıl'ın sabah saat 11.00 civarında beyin kanaması geçirdiği için uçakla İstanbul'a nakledildiğini kaydeden Aydın, şöyle devam etti: ''Tomografisini çektik. Beyin kanaması söz konusu. Beyinde boşluk dediğimiz yerde olmuş bir kanama. Şu anda açık bir cerrahi yapmaya gerek yok. Zaman içerisinde kanamayı dışarıya almak ve kafa basıncını düşürmek için bir işlem yapabiliriz. Beraberinde sağlık problemleri olduğu için onları da takip ediyoruz. Şu anki haliyle hayati tehlikesi yok, ama beyin kanamasının zaman içerisinde değişebileceğini kabul etmek lazım. O nedenle zaman içerisinde hayati tehlike taşıyan bir durumdur. Yani şu an yok, ama bundan sonraki saatlerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Beyin boşluğundaki kanın tamamen emilmesi ve emniyete kavuşulması için aşağı yukarı 6 haftalık bir süreçtir. Ama klinik olarak iyi seyrederse bu süre daha kısa olabilir. Önceden şu süre içerisinde taburcu edilebilir demek, bilimsel olarak mümkün değil. Bu tip hastalarda şu anki durumdan ziyade bundan sonra beynin göstereceği reaksiyonlar önemlidir. Ama şu anki durum itibariyle beyin kanamasının şanslı forumlarından birisini geçiriyor.'' -''SORULARIMIZA ANLAMLI CEVAPLAR VERİYOR''- Prof. Dr. Yunus Aydın, İbrahim Kızıl'ın şuurunun açık olduğunu ve kendisini tanıdığını ifade ederek, ''Sorularımıza anlamlı cevaplar veriyor. Biraz başının ağrıdığını söyledi. Bu da doğaldır. Yapmasını istediğimiz hareketleri yaptı'' dedi. Aydın, bir soru üzerine, Kızıl'ın rahatsızlığında stresin de etkisinin olduğunu belirterek, ''Ancak bu durumun altyapısı da var. Kendisini daha önceden de tanırım. Sağlığına çok dikkat etmiyordu. Şeker ve tansiyon hastası. Bir de kilo problemi vardı. Çok kere uyardım, zorla tetkikler de yaptırdım. Ama altyapı varsa stres de arttırıcı bir etkendir'' diye konuştu. Bu arada, Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da hastaneye gelerek, Kızıl'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.