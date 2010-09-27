-İBRAHİM KIZIL İSTANBUL'A GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, İstanbul'a getirildi. Gaziantep'te Primer Hospital Hastanesinde Nöroloji ve Beyin Cerrahi doktorları tarafından tedavi altına alınan Kızıl, daha sonra tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Kızıl, uçağın İstanbul'a inişinin ardından ambulansla Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.