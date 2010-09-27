T24 LogoT24 Logo
Spor

İBRAHİM KIZIL İSTANBUL'A GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2010 20:25

-İBRAHİM KIZIL İSTANBUL'A GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, İstanbul'a getirildi.  Gaziantep'te Primer Hospital Hastanesinde Nöroloji ve Beyin Cerrahi doktorları tarafından tedavi altına alınan Kızıl, daha sonra tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.  Kızıl, uçağın İstanbul'a inişinin ardından ambulansla Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24