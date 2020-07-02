İbrahim Kiras: YouTube yayınının bir öfke ve kırgınlık doğurduğu anlaşılıyor, bu saatten sonra hepimize 'yeşil top' verecek halleri yok

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "YouTube yayınının yine de bir öfke ve kırgınlık doğurduğu anlaşılıyor. Sosyal medyaya düzen getireceğiz gibi sözleri bu çerçevede anlamak lazım herhalde. Yoksa bu mecraları denetim altına alabileceklerini düşünüyor olamazlar. Bu saatten sonra hepimize birer “yeşil top” verecek halleri yok." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kiras, televizyon kanallarının tek sesli yayıncılık yapmak durumunda oldukları için işlevsizleştiklerine vurgu yaparak, "Bunun üzerine iktidar artık pek işe yaramadığı görülen konvansiyonel medya yerine sosyal medyayı kullanmaya ağırlık vermesi gerektiğini düşündü.

Sosyal medyadaki gücünü konsolide etmek ve galiba bunları tek merkezden yönetebilmek için -bir çeşit üniforma gibi- yeşil top işaretini taşıyan yerli ve “milli hesaplar” harekete geçirildi.

Ancak bu girişim iktidar cephesine ekstra bir güç kazandırmadığı gibi mevcut siyasetin ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilini kullanan yeşil toplu hesaplar küfür, hakaret ve saldırganlıkla toplumdaki iktidar partisine yönelik tepkileri konsolide etmiş oldular. Bu arada, muhtemelen bunların tek merkezden yönetilmesi konusunda da parti içi rekabete dayalı bazı ihtilaflar baş gösterdi. Neticede bu girişimden vazgeçildi.

Twitter’daki bu maceradan sonra sıra YouTube’a geldi. Bu mecrada özellikle son zamanlarda muhalif siyasetçilerin seslerini duyuran ve toplumdan büyük ilgi gören bazı yayınlar rahatsızlığa yol açtı. Bunlara ilişkin olarak “Böyle kalkıp Youtube’larda topladığınız belli adımlarla netice almanız mümkün değil” diye konuşan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise kendisi bir YouTube yayını yaptı. Ancak arzu edilmeyen bir tablo çıktı bu yayından. Muhalif liderlere gösterilen ilgi Erdoğan’dan esirgendi. Bu da gayet normaldi aslında. Çünkü konvansiyonel medyayı neredeyse tek başına dolduran Cumhurbaşkanı’nın ne söyleyeceği hiç kimse için merak konusu değil. Ayrıca söz konusu yayının “dislike” rekoru kırması da çok olağanüstü bir olay sayılmaz. Çünkü özellikle gençlerin tepkilerini duyurabilecekleri fazla kanal kalmadı ortada." diye yazdı.

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