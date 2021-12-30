İbrahim Kiras: İktidarın, siyasi geleceğini garantiye alabilecek bir gelişme artık ihtimal dahilinde görünmüyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, dört yıl içinde doların 3 liradan 18 lira seviyesine çıktığını, 18'den 12 TL'yi indirilmesinin iktidara seçim kazandırmayacağını belirterek, "Şimdi bazılarınca başarı olarak görülmek istenen gelişmenin devamı gelmediği takdirde kendi mevcut tabanı bile fikrini değiştirebilir. Küskün seçmenin ise yapılan işi başarı sayması hiç kolay değil.

İkincisi, bunu başarı olarak görseler bile doları 18 TL’ye kadar çıkaran Bay Kemal olmadığına göre kabahat başarıyı sıfırlayacaktır.

Üçüncüsü, döviz kurunun düşmesi kendi başına anlamlı değil. Çünkü hayat pahalılığını düşürmek gerekiyor vatandaşı memnun etmek için. Bunu yapamıyorsanız gerisi önemsiz. “20 Aralık Zaferi”nin kutlamaları esnasında “Şimdi sıra etiketleri düşürmekte” başlıklarıyla vatandaşa verilmiş olan sözün tutulması gerekiyor. Ne yazık ki bu da kolay görünmüyor" diye yazdı.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından diğer ücretlilere de birtakım iyileştirmeler sağlanacağını, esnaf ve çiftçi için tedbirler alınacağına işaret eden Kiras, "Mevcut iktidarın siyasi geleceğini garantiye alabilecek herhangi bir gelişme artık pek imkan ve ihtimal dahilinde görünmüyor. Ancak ve ancak muhalefet çok büyük bir yanlış yaparsa bu durum değişebilir. Demek ki bütün ümidini muhalefetle kavgaya bağlamakta haklı iktidar!" ifadelerini kullandı.

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