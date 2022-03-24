İbrahim Kiras: Görev süresi ömür boyu olur mu?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgali öncesinde görev süresini 2035'e kadar sürdürme yetkisi aldığını belirterek, "Çin devlet başkanı için de benzer bir düzenlemenin gerçekleştiğini, bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinde de buna mümasil adımlar atıldığını hatırlayalım. Şahsa bağlı olarak karakterize olan rejimler bu tarih öncesi yönetme tarzının bütün gereklerini birer birer yerine getirmek zorundalar sanki.

Türkiye’de de iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan’ın anayasadaki kurala rağmen üçüncü dönem için adaylığının tartışma konusu bile olmaması bu çerçevede okunabilecek bir durum mu?" diye yazdı.

Batı dünyasının bu konuda bir yola girdiğine işaret eden Kiras, "Mesela Çin ve Rusya örneklerinde Batıdakinden başka türlü “çözümler” geliştiriliyor. Diyetisyenlerin “kişiye özel” hazırladıkları beslenme rejimleri gibi “kişiye özel siyasi rejimler” dizayn ediliyor.

Ancak kişiye özel tasarlanan bir yönetim modeli söz konusu kişinin siyasi ömrüyle kaim olabiliyor ancak. Baştaki şahıs değiştiğinde uygulanabilirliği kalmıyor çünkü. Bu da bir diğer yıpratıcı mesele" ifadelerini kullandı.

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