İbrahim Kiras: Dış güçlerle mücadele mi ediyoruz yoksa başarısızlıklarımıza kılıf mı uyduruyoruz?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "Dış güçlere inanmıyor muyum?" başlıklı yazısında, her ülkenin rakipleri, düşmanları olduğunu belirterek, "Ülkenin nispeten iyi yönetildiği, şimdi övünerek referans verilen devirlerde ne yapıyorlardı bu dış güçler? Neden iktidarınızın her bakımdan en zayıf olduğu günlerde sizi engellemeyi başaramadılar da tarihte hiç kimseye nasip olmamış bir güce sahip olduğunuz bugünlerde ne yapsanız hemen elinizi tutuyorlar?

Siyasi gücünüzün en zayıf olduğu günlerde mesela liradan altı sıfırı atabildiniz, şimdiyse en güçlü zamanınızda paramıza yeni sıfırlar ekleniyor. Bu nasıl oluyor? Dış güçlerle mücadele mi ediyoruz sahiden? Yoksa başarısızlıklarımıza kılıf mı uyduruyoruz? İkincisi, tam olarak kim bu düşmanımız olan güç(ler)? Adları, adresleri belli değil mi? Miting kürsülerinde başka, kapalı kapılar ardında başka türlü konuşarak mı mücadele ediyoruz bu dış güçlerle?" ifadelerini kullandı.

Bir yönden "üretim odaklı ekonomiye geçiyoruz" denildiğini, diğer yandan üretim araçlarının sudan ucuz yabancılara satışının uğraşıldığına işaret eden Kiras, "Mesela dış güçlere karşı beka mücadelesi veriyoruz deniliyor bir yandan… Öbür yandan bu dış güçlerin koçbaşı diye gösterilen BAE için diz çöktürdük, ayağımıza getirttik, 10 milyar dolar da parasını aldık deniliyor.

Nasıl oluyor da bunların her ikisine birden inanabiliyor bazı insanlar? Daha doğrusu ne söylense niye inanıyorlar? Akıllarının, mantıklarının süzgecinden geçirmiyorlar mı söylenen bu lafları?" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...