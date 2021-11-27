İbrahim Kiras: Devletin nasıl yönetilmemesi gerektiğini dosta, düşmana uygulamalı olarak göstermemizin sorumlusu da dış güçler zaten

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ya ülkemizde eskiden beri hâkim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık" sözlerine işaret ederek, "İyi güzel de bu iktidar iş başına geldiğinde niye denememişler bunu? Ekonomiyi yatırım, istihdam ve üretim odaklı hale getirmenin daha doğru bir politika olacağını yeni mi anlamışlar? Tıpkı faizle ilgili “nas” konusunun akıllarına 20 sene sonra gelmesi gibi" diye yazdı.

"Devletin nasıl yönetilmemesi gerektiğini dosta, düşmana uygulamalı olarak göstermemizin sorumlusu da dış güçler zaten" diyen Kiras, "Şahsi ve siyasi çıkarların milli çıkarların önüne geçirilmesinin, dış politikanın iç politikaya meze yapılmasının, kuvvetler ayrılığının sona erdirilmesinin, devlette denge denetleme mekanizmalarının ve hukukun ortadan kaldırılmasının, oy tabanının konsolide edilmesi uğruna toplumdaki kutuplaşmanın körüklenmesinin ve bütün kötü yönetim pratiklerinin sorumlusu da dış güçler…

Bütün bunların doğal sonucu olarak devletin yönetilmez hale gelmesinin, ekonominin yeniden krize girmesinin, işsizliğin, yüksek enflasyonun ve nihayet devalüasyonun sorumlusu da hep dış güçler…" ifadelerini kullandı.

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