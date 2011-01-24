İbrahim Kaypakkaya'nın kardeşi CHP'de

T24 - TİKKO lideri İbrahim Kaypakkaya’nın kız kardeşi Ankara Barosu avukatlarından Elif Güneş CHP’de aktif siyaset yapma kararı aldı.



CHP’ye üye olan Güneş, Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olacağını açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Güneş, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki CHP’nin Türkiye adına önemli değişimler yapacağına inanıyorum” dedi.



1973 yılı Mayısı’nda ağabeyi İbrahim Kaypakkaya Diyarbakır Askeri Tutukevi’nde hayatını kaybettiğinde 6 yaşında olduğunu anlatan Güneş, ağabeyinin intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadıklarını söyledi. Güneş, “Bize ağabeyimin ölüm nedeni olarak ‘intihar’ dendi. Ama hiçbir zaman buna inanmadık. O dönemin koşullarını artık herkes biliyor. İşkencenin, kötü koşulların yaşandığı bir dönem. Üstelik ağabeyim intihar edecek yapıda biri asla değildi. Ağabeyim, işkencede yargısız infaz edildi ve yaşamını yitirdi. İntihar edecek kişi mektup yazıp babasını çağırır mı? Babam belgeleri hazırlayıp Diyarbakır’a gittiğinde ağabeyimin ölüm haberini alıyor ve ağabeyimin intihar ettiği söyleniyor. Bu mümkün mü? Aile olarak hiç bir zaman intihar ettiğine inanmadık.”



CHP çizgisine yakınım



CHP tarafından gündeme getirilen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik Hakikatler Komisyonu kurulmasını çok önemsediğini belirten Güneş, şöyle dedi: “Daha demokratik bir ülke için tüm bu faili meçhul cinayetlerin aydınlığa çıkarılması şart. CHP çizgisine hep yakındım. CHP’nin Türkiye’de çok büyük değişimler yapacağına inanıyorum.”





KAYPAKKAYA KİMDİR?



İntihar ettiği söylendi





TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist) ve TİKKO (Türkiye İşçi köylü Kurtuluş Ordusu) kurucusu. 1949 yılında Çorum’da doğan Karakaya, 6. Filo’ya karşı bildiri yayınladığı gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden atıldı. 1973’te Tunceli’de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı. Beş gün boyunca yaralı halde saklanan Kaypakkaya, kaldığı köydeki öğretmenin ihbarı sonucu yakalandı. Buradan ayakları donmuş halde Diyarbakır’da hastaneye yatırıldı. Donduğu için ayakları kesildi. Dört ay boyunca işkence gördü ve 1973 Mayısı’nda yaşamını yitirdi. Ailesine intihar ettiği söylendi.















