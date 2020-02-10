İbrahim Kalın Rus heyetiyle görüştü; 5 askerin şehit olduğu saldırı en sert şekilde kınandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, 5 askerin şehit olduğu İdlib'teki saldırı konusunda Rusya'nın Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

"Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verilecek"

Açıklamada, "Görüşmede İdlib'deki son durum ele alınmıştır, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir.



Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır" denildi.



Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği ve Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir." ifadeleri yer aldı.