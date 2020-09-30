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Dünya

İbrahim Kalın'dan Joe Biden'ın Dağlık Karabağ açıklamasına yanıt: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?

30 Eylül 2020 12:14

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden "Trump yönetimi, Türkiye gibi ülkelerden, Dağlık Karabağ çatışmasının dışında kalmasını talep etmeli" diyen ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'a yanıt verdi. Kalın, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?" dedi. 

Joe Biden, dün Twitter'dan yaptığı bir açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ""Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli."  yazdı. 

Kalın, Twitter'dan Biden'ın tweetini alıntılayarak şu yanıtı verdi: "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa basitçe Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?"

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