İbrahim Kalın'dan Erdoğan'a hakaret eden Yunanistan'daki gazeteye: En şiddetli bir şekilde kınıyorum, lanetliyorum; bu bir provokasyondur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'daki bir gazetenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin küfür ve hakaret içerikli haberine sert bir dille tepki gösterdi. Kalın, "En şiddetli bir şekilde kınıyorum, lanetliyorum; bu bir provokasyondur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler hakkında, "Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir" değerlendirmelerinde bulundu.

Macron'un Türkçe tweet'ine yanıt

Öte yandan Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkçe yaptığı sosyal emdya paylaşımıyla ilgili olarak da, "Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz"

Kalın açıklamalarının devamında da şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" açıklamasında bulundu."