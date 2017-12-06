İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü zirveye davet etmektedir (1) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Beştepe\'de düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimine ilişkin, \"İsrail\'in aldığı bu kararı; bu ilhak, işgal politikalarını tanımadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milletimiz 400 yıl hizmet ettiği Kudüs\'e karşı tarihi bir sorumluluk hissetmektedir. Kudüs; bizim onurumuz, ortak davamız, kırmızı çizgimizdir. Kudüs\'ün muhafazası tüm Müslümanlar açısından hayati bir öneme sahiptir. Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak bu vahim hatadan Amerikan yönetiminin derhal dönmesi çağrısında bulunuyoruz. Kudüs\'ün statüsü ve bölge barışına ilişkin hassasiyet arz eden bu gelişmeler karşısında İslam ülkeleri arasında ortak haraket etmeye ve koordinasyon sağlamaya dönük olarak sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı olağanüstü zirveye davet etmektedir. Önümüzdeki hafta, 13 Aralık Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi, İstanbul\'da Sayın Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde toplanacaktır\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Cumhurbaşkanımız, Arap dünyasında birçok lider ile İslam dünyasında hükümet ve devlet başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle de Malezya, Tunus, İran, Katar, Sudi Arabistan, Pakistan, Endonezya devlet ve hükümet başkanları ile telefon görüşmeleri yaptı, yapmaya da devam ediyor. Gün boyunca da bu telefon görüşmeleri ve istişareler devam edecek. Kudüs\'ün hem tarihi statüsü hem dini hem de hukuki statüsü ile de İsrail\'in başkenti olarak ilan edilmesi her şeyden önce uluslararası anlaşmamalara BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı vahim bir hata olacaktır. \"

\"İSRAİL\'İN ALDIĞI BU KARARI BU İLHAK, İŞGAL POLİTİKALARINI TANIMIYORUZ\"

İsrail\'in aldığı bu kararı; ilhak, işgal politikalarını tanımadığıklarını bir kez daha ifade etmek istediklerini anlatan Kalın, \"Ayrıca BM\'de alınan bu kararda İsrail nezdindeki diplomatik misyonların Kudüs\'te bulunamayacağına dair bir madde de vardır. Buna binaen de Kudüs\'te birkaç ufak tefek ülke dışında herhangi bir diplomatik misyon, büyükelçi düzeyinde bulunmamaktadır. Milletimiz 400 yıl hizmet ettiği Kudüs\'e karşı tarihi bir sorumluluk hissetmektedir. Kudüs bizim onurumuz, ortak davamız, kırmızı çizgimizdir. Kudüs\'ün muhafazası tüm Müslümanlar açısından hayati bir öneme sahiptir. Konu sadece Müslümanlar ile sınırlı değildir. Kudüs, 3 semavi dinin mensuplarının paylaştığı bir şehir olarak sadece İsrail\'in, Yahudilerin, Musevilerin değil Hristiyanların ve Müslümanların da tarihi ve dini haklarının, hafızalarının, geleneklerinin olduğu son derece önemli bir şehirdir. İslam İşbirliği Teşkilatı da geçmişte aldığı kararlarla Kudüs\'ün statüsünde değişiklik yapmaya dönük her tür girişimin gayri hukuki olduğunu ve tanınmayacağını ifade etmiştir\" dedi.

AMERİKAN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak vahim hatadan ABD yönetiminin derhal dönmesi çağrısında bulunduklarını ifade ederken, şöyle dedi: \"İki devletli çözüm; Doğu Kudüs\'ün gelecekte kurulacak olan tam bağımsız egemen ve sürdürülebilir bir Filistin devletini başkent olarak tanıması Ortadoğu barış sürecinin en temel unsurlarından biridir. Bunun dışında atılacak her tür adım, Ortadoğu barış süreci ile ilgili Filistin meselesi ile, İslam batı ilişkileri ile ilgili yeni çatışma alanlarına, husumetlere, gerginliklere kapı aralayacaktır. Kudüs\'ün statüsüne ve bölge barışına ilişkin hassasiyet arz eden bu gelişmeler karşısında İslam ülkeleri arasında ortak haraket etmeye ve koordinasyon sağlamaya dönük olarak sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı olağanüstü zirveye davet etmektedir. Önümüzdeki hafta, 13 Aralık Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi, İstanbul\'da Sayın Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde toplanacaktır. Bu aynı zamanda dünyanın vicdanını ayağa kaldırma meselesidir.\"

\"BUGÜN BİR ÇAĞRI MEKTUBU YAYIMLAYACAK\"

Kalın, sözlerinin devamında, \"Cumhurbaşkanımız, Müslümanlara, Hristiyanlara, din adamlarına, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, dünya kamuoyunu diğer paydaşlarına dönük olarak bugün bir çağrı mektubu yayımlayacak öğleden sonra sizlerle paylaşacağız\" diye ekledi.

