İbrahim Kahveci: TL’yi dolara sigortalamak o kadar büyük risk ki; sert kur artışı ülkeyi bir anda iflasa getirebilir!

Karar yazarı İbrahim Kahveci, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasından dolayı sert bir kur artışı yaşanmasında durumunda "ülkenin iflasa sürüklenebileceğini" söyledi.

Kahveci, bugünkü köşe yazısında iktidarın geçen yıl sonunda uygulamaya geçirdiği KKM hakkında bir değerlendirme yaptı.

Nisan ayında KKM hesaplarına sadece Hazine’den 4 milyar 555 milyon lira faiz farkı ödendiğini ifade eden Kahveci, “Mart ayında ödenen para ise 11 milyar 700 milyon liraydı. Böylece son iki ayda KKM farkı ödemesi 16 milyar 256 milyon liraya ulaştı” dedi.

“Ama durun... Bu ödeme Hazine’nin payına düşen ödemedir” diye devam eden Kahveci, "Biliyorsunuz ilk döviz bozdurarak KKM hesabına geçenlere faiz-kur farkını Merkez Bankası ödeyecekti. Acaba Merkez Bankası ne kadar ödeme yaptı? Bilen var mı?" diye sordu.

Türk Lirası’nın dolara sigortalamanın çok büyük bir risk olduğunu ifade eden Kahveci, “Sert kur artışı bir anda ülkeyi iflasa (çok yüksek para basmaya) getirebilir” dedi. Kahveci, "Bu riski kim nasıl aldı bilemiyorum. Ama ülkesini çok düşündüğünü söyleyemem. Bu kadar risk kumar masasında alınmaz diye bu nedenle söylüyorum" düşüncesini dile getirdi.