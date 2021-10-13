İbrahim Kahveci: Kurlar kontrol edilmediği sürece hayatımız pahalı olmaya devam edecek

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Bugüne kadar yapılan zamlarda hiç faiz zammı duydunuz mu? Ama çok sık olarak kurlarda yaşanan yükseliş nedeniyle yapılan zamlarla karşılaştık" dedi. Kahveci Merkez Bankası'nın faiz indirince maliyetlerin düşeceğine ve ucuzluk olacağı görüşüne ilişkin olarak "Acaba Merkez Bankası faiz indirdi diye hangi fiyat düşüşleri yaşanacak? Hangi firmalar ürünlerinde faiz maliyeti azaldı diye indirime gidecek?" diyerek köşesinde şöyle yazdı:

"Gelirler reel olarak azalmıştır. Yapılan ücret zamları ne hissedilen enflasyona karşı ne de resmi enflasyona karşı insanları korumamıştır.

Ücret artışları düşük kalırken, ürün zamları maalesef hem yerelde hem de küreselde büyük bir artış içerisindedir.

Aslında yerel zamlarında önemli kısmı kur artışından etkilendiği için ucuzluğun tek çözüm adresi de kur artışının frenlenmesinde yatmaktadır.

1 dolar için artık 9 liradan fazla para ödemek durumundayız. Bu maliyet ithal ettiğimiz her üründe karşımıza çıkıyor.

Ama hafife aldığımız ve görmek istemediğimiz bir tarafı daha var: Yurtiçinde satılan ama dış pazarı olan ürünlerde de bu fırsat maliyeti karşımızda. Yabancılara döviz bazında aynı olmasına rağmen TL bazında daha yüksek fiyata satış imkanı varken, neden içeride ucuzluk gelsin ki?

Bu nedenle pahalılık kapımızda kol gezmeye devam edecek. Kurlar kontrol edilmediği sürece hayatımız pahalı olmayı sürdürecek."