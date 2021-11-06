İbrahim Kahveci: Finansal istikrar devre dışı bırakılmış, seçimlerde nasıl oy alırız politikasına dönülmüş durumda

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "Türkiye’nin makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirilip; sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için, düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz." sözlerine karşın, uygulamada tam tersinin yapıldığını belirterek, "Makroekonomik ve finansal istikrar adeta tamamen devre dışı bırakılmış ve seçimlerde nasıl oy alırız politikasına dönülmüş durumda." diye yazdı.

Kur dengesinin sağlanacağını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun tersine, Elvan'ın böyle bir politika olmadığını açıklamasını değerlendiren Kahveci, "Dalgalı kur rejiminde kurun değeri piyasada belirlenmesine rağmen Merkez Bankası’nın faiz kararları ile bir bakıma istenen kur seviyesi de ilan edilmiş olmaktadır. Negatif faiz politikasına dönen Merkez Bankası bir bakıma TL’nin cazibesini de azaltmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

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