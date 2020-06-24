İbrahim Kaboğlu, AKP'nin güvenlik soruşturmasının önünü açan teklifini değerlendirdi: Kollukları oluşturdular, sıra fişlemeye geldi

CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, kamuya personel alımında uygulanan ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması uygulamasının sürdürülmesinin önünü açan AKP'nin kanun teklifini değerlendirdi. Kaboğlu, "Bekçilerle parti kolluklarını oluşturdular, bu düzenleme ile de sıra fişlemeye geldi" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, Kaboğlu, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu bildirerek, "AYM’nin kararları yok sayılamaz. Güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemeler AYM'nin OHAL KHK’lerinin Anayasal denetime tabi olmadığı yönündeki kararından sonra ancak yasalaşmasının ardından CHP’nin mahkemeye götürmesi sonucu Anayasal denetime tutulabilmiştir. AYM, güvenlik soruşturmasına ilişkin bütün düzenlemelerin Anayasa’ya aykırılığı noktasında açık bir içtihat oluşturmuştur" dedi.

Adli sicil kaydı

Adli sicil kaydının güvenlik soruşturması yerine kullanılması gerektiğini anlatan Kaboğlu, "Kamu görevine girişte ömür boyu yaptırım niteliğinde ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, adli sicil kaydı uygun olmak yeterli olmalıdır. Gerek AYM'nin kişisel verilerin korunması açısından gerekse de masumiyet karinesi gibi Anayasal diğer güvenceler açısından teklif metninde açık aykırılıklar yer almaktadır" diye konuştu.