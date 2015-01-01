İbrahim Hacıosmanoğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 01.01.2015 tarih ve 47 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar neticesinde Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.- TL para cezası verildi.



DHA'nın haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

1- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.12.2014 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA VE 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, cezanın, ihlalin gerçekleştirildiği GÜNEY KALE ARKASI VE MARATON TRİBÜNÜNDE infaz edilmesine, cezaya neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri engellenmesine,

2- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş.'nin 27.12.2014 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. - SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 27.12.2014 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - BALIKESİRSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin 29.12.2014 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ALBİMO ALANYASPOR Kulübü'nün 26.12.2014 tarihinde oynanan ALBİMO ALANYASPOR - ŞANLIURFASPOR PTT 1.Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 26.12.2014 tarihinde oynanan ALBİMO ALANYASPOR - ŞANLIURFASPOR PTT 1.Lig müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu YOUSSEF YEŞİLMEN 'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MARUF GÜNEŞ'in akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi NİHAT KIRMIZI'nın akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- DENİZLİSPOR Kulübü Teknik Sorumlusu ÖZCAN BİZATİ'nin 28.12.2014 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - GAZİANTEP B.Ş. BLD SPOR PTT 1.Lig müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 27.12.2014 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - OSMANLI FUTBOL KULÜBÜ PTT 1.Lig müsabakasında akreditasyon sisteminin uygulanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün toplam 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANTALYASPOR A.Ş'nin 28.12.2014 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. PTT 1.Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 28.12.2014 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR -ORDUSPOR PTT 1.Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ORDUSPOR Kulübü'nün 28.12.2014 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR -ORDUSPOR PTT 1.Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 27.12.2014 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ELAZIĞSPOR PTT 1.Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ŞANLIURFASPOR Teknik Sorumlusu HÜSEYİN DAĞ'ın 26.12.2014 tarihinde oynanan ALBİMO ALANYASPOR - ŞANLIURFASPOR U21 müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 28.12.2014 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U21 müsabakasında müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu BURAK CANYURT'un 28.12.2014 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu UFUK CAN YILDIZ'ın 27.12.2014 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ELAZIĞSPOR U21 müsabakasında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu FATİH ŞAHİN MÜJDE'nin 28.12.2014 tarihinde oynanan BUCASPOR-SAMSUNSPOR U21 müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,