İbrahim Erkal'ın durumu ciddiyetini koruyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Erkal'ın son tetkiklerine göre yeni bir kanama olmadığı ancak tedaviye rağmen beyin ödeminin arttığı belirtildi.

Sosyal medyada bazı sahte hesapların Erkal'ın hayatını kaybettiği yönünde iddiaların çıkmasına karşı Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın (Akgün) amcası olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu tip haberlere isyan etti, "72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbi olarak yapıldı. Herhangi bir değişiklik yok. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" diye konuştu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da son bilgileri paylaştı.

Hürriyet'in haberine göre sosyal medyada bazı sahte hesaplardan İbrahim Erkal'ın hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlara karşın Facebook'taki İbrahim Erkal sayfasından yapılan açıklamada "Sosyal medyada dolaşan gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmeyin lütfen. Sanatçımız İbrahim Erkal, yoğun bakım sürecinde olup tedavisi devam etmektedir. Siz sevgili dostlarımızdan ricamız dualarınızı eksiz etmemenizdir. Saygılarımızla" denildi.

Sağlık Bakanı açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Akdağ, "Bu sabah İbrahim Erkal kardeşimle ilgili malumat aldık. Dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Her hangi bir olumlu yöne doğru hastalığında gitme eğilimi yok. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar" diye konuştu.

"Beyin ödemi artmış durumda"

Hastaneden yapılan açıklamada ünlü sanatçının durumunun hala kritik olduğu belirtildi. Dün kaldırıldığı hastanede ameliyatla kanama alanının temizlendiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini aktaran hastane yönetimi şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Hayati tehlikesi bulunan Erkal'ın araçtan indikten sonra yüksek tansiyona bağlı kendinden geçtiği, başını duvara çarptığı, beyin kanaması geçirdiği değerlendiriliyor. Olay gecesi 23.30'a kadar Erkal'la birlikte olan Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek Sabah'ın haberine göre "Beraberdik ayrıldıktan sonra İbrahim Bey evine gitti. Eve varınca aracını valeye veriyor. Daha sonra yere düşüyor. Yaklaşık bir saat sonra site içerisinde bir bayan yerde baygın görüyor"

Dengizek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını ve sanatçı hakkında bilgi aldığını söyledi.

Belediye başkanı isyan etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Seda Sayan ve Faik Öztürk hastaneye gelenler arasındaydı. Ziyaret öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Akgün "İlk 24 saati daha henüz doldurmadık bu çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Yapılması gereken müdahale tıbbi olarak yapıldı. Herhangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor, yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır, onun da ailesi var" dedi. Seda Sayan ise "Dua edeceğiz" diye konuştu.

Dün sabah Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan sanatçı İbrahim Erkal yaklaşık 2.5 saat süren bir operasyon geçirdi. Tekrar yoğun bakıma alınan Erkal'ın bulunduğu hastane gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

"Kameranın olmadığı kör bir noktada düşmesi çok üzücü"

Erkal'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Nadide Sultan, “Gelirken çok endişeliydik, yoğun bakım ismi kötü ama iyileşeceğine inanıyorum. Eşinin lohusa dönemine denk geldiği için kadıncağız çok üzülmüş ama o da umutlu. Bu arada sitelerdeki güvenlikler bu konularda çok hassas olmalı geçen de bir büyüğümüzü kaybettik bu yüzden. 1 buçuk saat sonra bulundu daha erken bulunsa erken müdahale edilirdi. Bir süre daha uyutulacak" diye konuştu. Sinan Özen ise "Ameliyatı güzel geçmiş, bundan sonra hepimizin dualarıyla, güzel temennileriyle Allah çoluğuna çocuğuna bağışlayacak. Kolay değil ama şanssızlık oraya girip de hem garajda hem orada kameranın olmadığı kör bir noktada düşmesi çok üzücü" şeklinde konuştu.

Vale, olay gecesini anlattı

İbrahim Erkal'ı olay gecesi evine getiren valenin de ifadesi alındı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan valenin İbrahim Erkal'ın çalıştığı restauranta yemek için geldiğini ve daha sonra evine kadar bıraktığını belirttiği ifade edildi. Valenin, “İbrahim ağabeyi evine kadar getirdim. Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Bana gidebileceğimi söyledi. Ben de oradan ayrılıp, çalıştığım iş yerine döndüm" dediği öğrenildi.

İbrahim Erkal için yapılan ilk açıklamada "Değerli sanatçımızın son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup, hastamız derin koma durumundadır" denilmişti.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, zorlukla ayakta dururken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Başka bir hastaneye nakledildi

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı.

"1-1,5 saat baygın kalmış"

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı:

"Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, eşi, çocukları ve ailesi de hastanede"