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Spor

İBRAHİM DAĞAŞAN ANTALYASPOR'DA ANTALYA (A.A)

25 Aralık 2010 21:36

-İBRAHİM DAĞAŞAN ANTALYASPOR'DA ANTALYA (A.A) - 25.12.2010 - Medical Park Antalyaspor, Bucaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden İbrahim Dağaşan ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. Medical Park Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladıklarını, Dağaşan ile pazartesi günü Antalya'da sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Akıncıoğlu, ikinci yarıya daha güçlü girmeyi arzu ettiklerini bu amaçla da takıma takviye yapacaklarını belirterek, ''İki oyuncu daha alacağız. şu anda isimlerini belirlediğimiz yerli oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Hocamızın isteği doğrultusunda takviyeler yapacağız. Antalyaspor ikinci yarı daha iyi olacak'' dedi. Akıncıoğlu, sezon başında transfer ettikleri Fransız oyuncu Gregory Proment ile de sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edildiğini, Proment'in yerine başka bir yabancı oyuncu transfer etmeyi düşünmediklerini kaydetti.

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