İbrahim Aybar: Türkiye elektrikli otomobil üssü olacak

T24 - Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, hükümetin elektrikli otomobillere ilişkin ÖTV kararının bu yönde yatırımı düşünen birçok markanın Türkiye ile ilgili bakış açısını olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, “Önümüzdeki aylarda bu kararın olumlu etkilerini Türkiye'deki otomotiv sektörü yatırımlarında göreceğiz, buna inanıyorum” dedi.







Aybar, bu yıl ilk ay beklentileri doğrultusunda pazarın canlı olduğunu, bu durumun, bu yıl için daha yüksek bir pazarı, 850-900 bin adetlere ulaşma ihtimalini akla getirdiğini söyledi.

Bunların hepsinin Türkiye'deki mevcut atmosferin ve vatandaşların mevcut alım modunun devamıyla ilgili olduğuna işaret eden Aybar, bu modun devam etmesinin piyasalara güvene, makro ekonomik dengelerin sürmesine ve istikrara bağlı olduğunu vurguladı. Aybar, kendilerinin bu anlamda bu yıl bir sıkıntı görmediğini ifade ederek, Türkiye'nin bu yıl 850-900 binlik otomotiv pazarını test edebileceğini, ancak her zaman söyledikleri gibi 2011'de de en az geçen yılın ayarında bir pazar yaşanabileceğini kaydetti.

Türkiye coğrafyasına yakın yerlerde bir takım problemler olduğuna dikkati çeken Aybar, bu problemlere karşı Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin güçlü olmasının kendi tahminlerini olumlu yöne sevk ettiğini söyledi.

Aybar, “Bu yıl pazarın iyi geçeceği ümidimi koruyorum. Bu arada avro, TL karşısında ciddi bir değer kazandı. Bu bir negatif faktör olabilir, ama daha çok hassasiyet göstermemiz gereken şey Türkiye'de otomobil alırken sağlanan finansman koşullarının cazip olarak devam etmesi... Bunlar devam ettiği sürece insanlarımız alıma devam edecektir. Avronun TL karşısında değer kazanmasından dolayı belli zamlar yapılabilir ama bunları tolere edecek şey düşük faizle uygun kredi koşullarının sağlanabilmesidir. Buraya bir kısıt gelmediği sürece olumlu beklentilerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Renault olarak her zaman hedeflerinin pazarın gelişiminden daha fazla gelişmek ve pazar paylarını daha da geliştirmek olduğunu belirten Aybar, bunu 2010'de başardıklarını, bu yıl da özellikle Efficient Dual Clutch (EDC),şanzımanlı araçlarının çoğalmasıyla ve yeni ürün gamıyla bu başarıyı sürdüreceklerini ifade etti.



“Elektrikli otomobilde Türkiye stratejik üs olacak"

İbrahim Aybar, hükümetin geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobillere ilişkin aldığı ÖTV kararına değinirken, şu şu görüşleri dile getirdi:

“Elektrikli otomobilde sıfır ÖTV beklentimiz bir psikolojik ifadeydi. Elektrikli otomobildeki ÖTV vergi oranlarıyla hükümetimiz, Türkiye'deki böylesine çevreye duyarlı, yenilikçi ve yüksek katma değer katabilecek yatırımlara olan desteğini ortaya koydu. Son derece etkili bir sonuç çıktı. Hükümetimiz 85 kilowat altı motor gücüne sahip elektrik motorlu araçların ÖTV'sini yüzde 3 olarak açıkladı. Biz bunu gerçekten saygıyla karşılıyoruz ve takdir ediyoruz. Bu hem yüksek katma değer getirecek hem Türkiye'yi uluslararası arenada çok daha rekabetçi kılacak hem Türkiye'ye yeni yeni know-how ve yatırımlar, yeni istihdamlar kazandırabilecek hem de çevreye son derece duyarlı bu tür yatırımların Türkiye'de bir üretim imkanı bulması dolayısıyla Türkiye'nin stratejik bir üretim üssü olması yönünde çok önemli bir adım olacak. Hakikaten şükranlarımızı sunmamız lazım.

(Açıklanan elektrikli otomobillere yönelik ÖTV oranları) Bu yönde yatırımı düşünen birçok markanın Türkiye ile ilgili bakış açısı çok daha olumlu olacak. İnanıyorum ki bu durum yeni yatırımlar çekecektir. Biz Renault olarak buna öncülük yapmaktan hakikaten çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu kararın olumlu etkilerini Türkiye'deki otomotiv sektörü yatırımlarında göreceğiz, buna inanıyorum.”

Aybar, Türkiye'de petrol türevi benzin ve mazot tüketen araçların yakıt ihtiyacı için enerji ithalatıyla ilgili yoğun bir finansman ihtiyacı olduğunu dile getirerek, elektrik motorlu araçların bu ihtiyacı azalttığını, bunun özellikle dış ekonomik dengeler açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.



“Dacia gurur abidemiz oldu"

Dacia markasının performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aybar, Dacia'nın kendilerinin “yükselen yıldızı”, “gurur abideleri” olduğunu ifade ederek, “Lanse ettiğimiz yıldan beri Logan büyük bir ivme sağladı. Geçen yıl en çok satan ilk 10 marka içerisine Dacia'yı soktuk. Bu yıl Daica'nın çok daha fazla satış hacmi yakalayacağına inanıyorum. Hedefleri de bu şekilde belirledik. İlk 10 marka içinde konumu çok daha fazla güçlenecektir, bunu göreceğiz” diye konuştu.

Renault Mais Genel Müdürü Aybar, geçen yıl yaz başında Türkiye'ye getirdikleri Dacie Duster'ın satışlara büyük ivme getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ne kadar Duster bulabilirsek o kadar satıyoruz. Çünkü bir SUV aracın bu fiyatta olabilmesi ilk kez gerçekleşiyor ve insanların SUV'a ilgisi yoğun. Bu fiyatta da bulunca büyük bir talep geldi. Hakikaten Dacia'nın bu başarısı hepimizi gururlandırıyor ve çok dikkat çekici. Dacia satış sonrası müşteri memnuniyeti anketinde en çok müşterilerin memnun olduğu ilk 3 markanın içerisinde 2. oldu. Böyle olunca bizim de Dacia için beklentilerimiz arttı ve bu yıl ona göre planlar yaptık. Ben geçen yılın çok başarıyla gerçekleşen 19 bin üstü satışın çok daha üzerinde bir satışı bu yıl Dacia'dan alabileceğimizi düşünüyorum.”