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Spor

İbrahim Akın'dan şike davası savcısına: Allah da onu çocuklarıyla sınasın

'Ona hakkımı helal etmeyeceğim. Gelecek, benden özür dileyecek'

23 Ocak 2015 15:16

Şike davasının kilit isimlerinden İbrahim Akın, şike davası savcısı Mehmet Berk'e adetaateş püskürdü. "En çok kime kızgınsın?" sorusuna ağır bir cevap veren Akın,  "O savcı beni çocuklarımla tehdit etti, beddua etmiyorum ama, Allah da onu çocuklarıyla sınasın" dedi.

İbrahim Akın'ın o soruya verdiği cevap şöyle:

"Savcı Mehmet Berk’e... Beni tehdit etti. Beni çocuklarımla tehdit etti, bir daha eve dönemeyeceğimi, onları göremeyeceğimi söyledi. 5 saat sorguladı beni, 5 saat boyunca tehdit etti. O beni çocuklarımla tehdit etti, beddua etmiyorum ama, Allah da onu çocuklarıyla sınasın.

Ona hakkımı helal etmeyeceğim. Gelecek, benden özür dileyecek. Fakat bu durumda dahi helallik vermeyi düşünmüyorum."

Bu durumu nasıl ispat edebilirsin?

"Benim poliste ve savcıda verdiğim ifadeleri yanyana koyup okuyun, her şeyi anlarsınız. Çünkü savcı, benden sürekli isim istedi ve vermezsem diye tehdit etti. O zamanki avukatım da ‘istediklerini kabul et ki akşam evine git, çocuklarını sev’ dedi. Polisteki ifadem ile savcıdaki ifadem bu yüzden birbiriyle çok alâkasız."

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