-İBRAHİM AKIN İBB'DE KALDI İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, futbolcuları İbrahim Akın için yapılan transfer tekliflerinde uzlaşma sağlanamadığını belirterek, tecrübeli oyuncu ile yollarına devam edeceklerini söyledi. Dizar, Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine katmak istediği İbrahim Akın'nın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu dile getirerek, ''İbrahim Akın bizim için çok önemli bir futbolcu. Transferi için bazı teklifler yapıldı. Ancak talepler uyuşmadı. Şu anki durumdan biz de memnunuz, İbrahim de memnun. Kendisiyle yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirten Dizar, şunları kaydetti: ''Gelecek sezonun çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Onun için teknik ekibin bizden istediği oyuncuları transfer etmeye başladık. Önce Kamil Zayetta'yı kadromuza kattık. Ayrıca iki yıldır izlediğimiz Doka'yı aldık. Bunlar hocamızın sistemine uygun futbolcular. İlgilendiğimiz iki oyuncu daha var. Onları da alarak, transferi bitireceğiz.'' Kamil Dizar, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacaklarını belirterek, ilk kamp çalışmalarını 1-15 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da gerçekleştireceklerini ve bu kampta İngiltere, Rusya, İtalya ve Slovenya takımlarıyla 4 hazırlık maçı yapacaklarını ifade etti.