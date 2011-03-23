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Yaşam

İbo’ya saldıracak PKK’lı yakalandı

Tutuklanan Abdullah Uçmak’ın evindeki aramada, PKK bağlantılı avukat Ruşen M.’nin telefon numarasına rastlanmıştı.

23 Mart 2011 02:00

T24 - İbrahim Tatlıses’e saldırıyla ilgili PKK bağlantısına yönelik soruşturma sürüyor. 

İbo’ya saldıracak PKK’lı yakalandı

Tutuklanan Abdullah Uçmak’ın evindeki aramada, PKK bağlantılı avukat Ruşen M.’nin telefon numarasına rastlanmıştı. Yakalanan M.’ye gelen “Nihat’a ulaş yarım kalan işi tamamlasın” şeklindeki elektronik posta üzerine operasyonu genişleten polis, aralarında PKK militanı Nihat Şimşek’in de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Tatlıses’e ikinci kez suikast hazırlığında bulunduğu öne sürülen Şimşek’in kırsalda çekilmiş fotoğraflarına ulaşan ekipler, Tatlıses’in yattığı hastanenin krokilerini de ele geçirdi.

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