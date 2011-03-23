İbo’ya saldıracak PKK’lı yakalandı

T24

Tutuklanan Abdullah Uçmak’ın evindeki aramada, PKK bağlantılı avukat Ruşen M.’nin telefon numarasına rastlanmıştı. Yakalanan M.’ye gelen “Nihat’a ulaş yarım kalan işi tamamlasın” şeklindeki elektronik posta üzerine operasyonu genişleten polis, aralarında PKK militanı Nihat Şimşek’in de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Tatlıses’e ikinci kez suikast hazırlığında bulunduğu öne sürülen Şimşek’in kırsalda çekilmiş fotoğraflarına ulaşan ekipler, Tatlıses’in yattığı hastanenin krokilerini de ele geçirdi.