İbo türküsü okuyamayınca imam olamadı

T24- Erzurum'daki Ömer Nasuhi Bilmen Diyanet Eğitim Merkezi’nde yapılan sınavda juri, vekil imam olmak isteyen Habil Bingöl'den ilginç bir istekte bulundu. İki fıkıh sorusunun ardından juri, Bingöl'e "İbrahim Tatlıses türküsü söyle" dedi. Şarkıcının türkülerini bilmediği söyleyen Bingöl sınavdan geçemedi.



DHA'nın haberine göre; Muş’un Varto İlçesi’nde İmam Hatip Lisesi ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nu geçen yıl bitiren 26 yaşındaki Habil Bingöl, "vekil imam" olmak için Elazığ’da yapılan sınava katıldı.

Sınavda 65 bin 333 puan alarak elendi, şansını Erzurum’da açılan sınavda denemek istedi. Erzurum’daki Ömer Nasuhi Bilmen Diyanet Eğitim Merkezi’nde yapılan mülakat sınavına 27 Aralık 2010 tarihinde giren Habil Bingöl’i jüri iki fıkıh sorusu yöneltti. Üçüncü soru olarak "İbrahim Tatlıses’ten bir türkü söyle" denildi. Bingöl, önce şaka sandı ancak jürinin ciddi olduğunu fark edince "İbrahim Tatlıses’in türkülerini bilmiyorum. İsterseniz size ilahi söyleyeyim" dedi.



İbo türküsü bilemeyince sınavı geçemedi



Bunun üzerine jüridekilerin "gerek yok" diyerek sınavdan çıkardıklarını öne süren Bingöl, şunları söyledi:

"Varto Merkez Salihiye Camii’nde ’vekil imam’ olarak çalışıyordum. Cami görevlisi askerden dönünce vekil imamlık görevim bitti.

Sınavlara girmek için 6 ay boyunca hazırlandım. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın illerde açtığı vekil imam sınavlarında şansımı denemeye başladım.

Erzurum Ömer Nasumi Bilmen Merkezi’nde girdiğim sınavda önce iki fıkıh sorusu sordular. Benden üçüncü soru olarak İbrahim Tatlıses’ten bir türkü söylememi istediler. Bende İbrahim Tatlıses’ten türkü bilmediğimi belirterek ’İsterseniz bir ilahi söyleyeyim’ dedim. Onlar da ’gerek yok’ dediler. Sınavdan en az 80 puan bekliyordum. 51 bin 666 puan aldım. Erzurum’daki sınavda hayal kırıklığı yaşadım.

Başarılı olmama rağmen İbrahim Tatlıses’ten türkü söylemediğim için beni sınavda bıraktılar. Ben ve benim gibi yaklaşık 400 vekil imam kardeşimin sesini duyurmak istiyorum. Mağdur ediliyoruz."